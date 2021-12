Restart Puglia. Sfide e priorità per il rilancio dell’economia regionale

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Oltre 20 relatori tra rappresentanti delle istituzioni, dell’accademia e del mondo produttivo. Uno studio sull’economia della regionecon numeri, dati e approfondimenti inediti. Appuntamento domani 3 dicembre, a partire dalle 9:00, con il webinar dal titolo “#per il” organizzato dall’Istituto per la Competitività (I-Com), al quale parteciperà tra gli altri, in qualità di keynote speaker, il presidente della RegioneMichele Emiliano. L’evento, di cui Formiche.net è media partner fin dalle origini, rappresenta la quarta e ultima tappa della 7° edizione dell’Osservatorio dell’istituto sulle relazioni territorio-imprese (ORTI) – un incubatore itinerante di ...

