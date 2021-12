Regole Quarantena e DaD, Bonaccini: Inevitabile che il Ministero Della Salute Tenti Sempre di Avere il Massimo di Prudenza (Di giovedì 2 dicembre 2021) Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia Romagna, affronta con una nota alcune tematiche attuali relative ai contagi e alla scuola. “L’obbligo vaccinale non può essere affidato alla discussione di ogni singola regione ... Leggi su youreduaction (Di giovedì 2 dicembre 2021) Stefano, presidente dell’Emilia Romagna, affronta con una nota alcune tematiche attuali relative ai contagi e alla scuola. “L’obbligo vaccinale non può essere affidato alla discussione di ogni singola regione ...

Advertising

petergomezblog : Marcia indietro del governo sulla didattica a distanza: si tornerà in quarantena con un solo positivo in classe. “T… - taese0395 : RT @italianarmyfam_: ??AVVISO?? I BTS non parteciperanno ai MAMA a causa delle nuove regole di quarantena per tutti i viaggiatori internaz… - _Nemus_ : RT @Covidioti: Questo è Howard Springs, il campo di quarantena in Australia. Una follia dispotica con regole allucinanti: quelle che vedete… - macheboi : RT @BANGTANITA_B1CS: ?? A causa delle nuove regole, i @BTS_twt dovranno sottoporsi a una quarantena di due settimane una volta ritornati in… - aurysoonykookie : RT @italianarmyfam_: ??AVVISO?? I BTS non parteciperanno ai MAMA a causa delle nuove regole di quarantena per tutti i viaggiatori internaz… -