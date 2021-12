Reclutamento docenti | dal PNRR 70mila assunzioni entro il 2024

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Il ministero dell’Istruzione attingerà 17,59 miliardi di euro dal tesoretto per implementare sei riforme e 11 linee di investimento. L'articolo .

Il nuovodegli insegnanti sarà al centro dell'attenzione di queste ultime settimane dell'anno: ... Misure che andrebbero a rivoluzionare il percorso per diventare. A partire dalle 14,...4)del personale docente La riforma punta alla revisione dell'attuale sistema didei, legato ad un ripensamento della loro formazione iniziale e lungo l'intera ...I futuri studenti universitari potrebbero ottenere l'abilitazione durante il loro percorso in ateneo, ma i precari storici?Entro fine mese, il Governo ha intenzione di inserire la riforma riguardo le lauree abilitanti in un decreto: le ipotesi.