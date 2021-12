Ranieri: «Tifosi, vaccinatevi! Così saremo più sicuri» (Di venerdì 3 dicembre 2021) Claudio Ranieri, allenatore del Watford, ha invitato i Tifosi a vaccinarsi contro il Covid: le sue dichiarazioni Claudio Ranieri, allenatore del Watford, ha invitato i Tifosi a vaccinarsi contro il Covid. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa. APPELLO AI Tifosi – «Vi consiglio di vaccinarvi, questo è molto importante. Col vaccino siamo tutti molto più sicuri». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Claudio, allenatore del Watford, ha invitato ia vaccinarsi contro il Covid: le sue dichiarazioni Claudio, allenatore del Watford, ha invitato ia vaccinarsi contro il Covid. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa. APPELLO AI– «Vi consiglio di vaccinarvi, questo è molto importante. Col vaccino siamo tutti molto più». L'articolo proviene da Calcio News 24.

