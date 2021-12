Rangnick al Manchester United potrebbe convincere Haaland (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il Manchester United sarebbe pronto a fare follie per prendere Haaland dal Borussia Dortmund e la carta potrebbe essere quella di Rangnick Il Manchester United secondo SportBild sarebbe pronto a fare follie per avere l’attaccante Haaland. Per convincere il norvegese i Red Devils potrebbero giocarsi la carta Rangnick, arrivato da poco sulla panchina dopo l’esonero di Solskjaer. Secondo SportBild, lo United sarebbe disposto anche a pagare oltre la clausola rescissoria fissata a 75 milioni di euro e superare quota 200 milioni in totale comprese le commissioni agli agenti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ilsarebbe pronto a fare follie per prenderedal Borussia Dortmund e la cartaessere quella diIlsecondo SportBild sarebbe pronto a fare follie per avere l’attaccante. Peril norvegese i Red Devilsro giocarsi la carta, arrivato da poco sulla panchina dopo l’esonero di Solskjaer. Secondo SportBild, losarebbe disposto anche a pagare oltre la clausola rescissoria fissata a 75 milioni di euro e superare quota 200 milioni in totale comprese le commissioni agli agenti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : .@ManUtd, in attesa di formalizzare gli ultimi dettagli ci sarà ancora #Carrick in panchina domenica contro il… - CalcioNews24 : #ManchesterUnited per #Haaland ci pensa...#Rangnick?? - Luxgraph : Rangnick ottiene il permesso di lavoro: sarà in panchina per United-Crystal Palace - pierovietti : RT @Tempi_it: Molto più di un allenatore. Ritratto di Ralf #Rangnick, nuovo manager del Manchester United, l'uomo che costruisce successi d… - UtdIndonesiaSNJ : Cristiano Ronaldo Diminta Ubah Gaya Main Di Manchester United Era Ralf Rangnick -