Ragazzo di 14 anni si suicida in una scuola pugliese: il drammatico motivo dietro il gesto (Di giovedì 2 dicembre 2021) Un 14enne di Ruvo di Puglia (Bari) si è tolto la vita lanciandosi dalla finestra della sua classe. Il motivo? Un brutto voto ricevuto. Una notizia drammatica ha sconvolto l’intera comunità di Ruvo di Puglia, in provincia di Bari. Uno studente del primo anno del liceo scientifico ‘Orazio Tedone’ si è tolto la vita lanciandosi L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 2 dicembre 2021) Un 14enne di Ruvo di Puglia (Bari) si è tolto la vita lanciandosi dalla finestra della sua classe. Il? Un brutto voto ricevuto. Una notizia drammatica ha sconvolto l’intera comunità di Ruvo di Puglia, in provincia di Bari. Uno studente del primo anno del liceo scientifico ‘Orazio Tedone’ si è tolto la vita lanciandosi L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

fanpage : Un ragazzo di 25 anni si è accasciato all'improvviso mentre era in attesa della Metro. Le sue condizioni sono appar… - fanpage : Gli agenti hanno scoperto che il 19enne è l'amministratore di chat Telegram e gruppi Facebook attraverso i quali or… - nonf4recosi : vorrei capire,voi leoni da tastiera che rompete il cazzo ad un ragazzo di soli diciott’anni che cosa fare durante l… - GsSargenti : @gippu1 Le evidenze sono due La prima è che viene nettamente maltrattato e provocato dagli arbitri e chi non lo ved… - GRETA1SGARBO : RT @BottaOfficial: SE PER UNA PACCA SUL SEDERE oggi un ragazzo rischia 12 anni (dodici anni) di carcere, mi chiedo, ma allora CIRO GRILLO?… -