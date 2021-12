Advertising

ignaziosemerar1 : @matteosalvinimi #Ma il Pd non diceva che avrebbero parlato della Presidenza dopo l’approvazione del DPR. Ora addir… - MediasetTgcom24 : Quirinale, Pd deposita ddl che vieta la rielezione del Presidente della Repubblica #presidentedellarepubblica… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale deposita

TGCOM

Leggi Anche, Mattarella: 'Anche Leone chiese la non rieleggibilità del presidente della Repubblica' Leggi Anche Mattarella torna a escludere il bis al: 'Poche settimane dalla fine ...Due suoi predecessori alavevano questa posizione: Segni e Leone . Bene: ieri ha ... E poi quale nebulosa sisugli occhi di chi commenta al punto tale da non capire che siamo ormai ...A firma dei senatori Dario Parrini, Luigi Zanda e Gianclaudio Bressa è stato presentato un disegno di legge costituzionale che modifica gli articoli 85 e 88 della Costituzione ...Un disegno di legge costituzionale il cui testo in queste ore viene depositato al Senato può determinare esiti che nemmeno i suoi proponenti, Zanda e Parrini, hanno messo nel conto. Si tratta di corre ...