Questa donna che disinforma sui vaccini non è la ex caposala dell’University Medical Center di Lubiana (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il 26 novembre 2021 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra una donna che parla a un microfono. L’immagine è accompagnata da questo testo, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «La caposala dell’University Medical Center, un centro clinico di Lubiana, che si occupa di ricevere i flaconi e gestisce tutto, si è dimessa, è uscita davanti alle telecamere e ha tirato fuori flaconi dei sieri. Ha mostrato alle persone i codici sulle bottiglie in cui ognuna contiene 1, 2 o 3 cifre nel codice, e poi ha spiegato il significato di quei numeri. Il numero 1 è placebo, soluzione salina. Il numero 2 è una classica bottiglia di RNA. Il numero 3 è un bastoncino di RNA che contiene il gene onco, legato all’adenovirus che contribuisce allo sviluppo del cancro. Per queste bottiglie, ... Leggi su facta.news (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il 26 novembre 2021 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra unache parla a un microfono. L’immagine è accompagnata da questo testo, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «La, un centro clinico di, che si occupa di ricevere i flaconi e gestisce tutto, si è dimessa, è uscita davanti alle telecamere e ha tirato fuori flaconi dei sieri. Ha mostrato alle persone i codici sulle bottiglie in cui ognuna contiene 1, 2 o 3 cifre nel codice, e poi ha spiegato il significato di quei numeri. Il numero 1 è placebo, soluzione salina. Il numero 2 è una classica bottiglia di RNA. Il numero 3 è un bastoncino di RNA che contiene il gene onco, legato all’adenovirus che contribuisce allo sviluppo del cancro. Per queste bottiglie, ...

Advertising

lauraboldrini : Oscena. Non ci sono altri aggettivi per definire la vignetta de #IlFattoQuotidiano. Questa non è satira né inform… - chetempochefa : 'Tutti siamo interdipendenti, cioè se non siamo tutti protetti, tutti vaccinati, saremo tutti a rischio. La seconda… - frances43545206 : RT @eristicando: completamente in lingerie per questa donna sempre di più - erikasprousee : RT @eristicando: completamente in lingerie per questa donna sempre di più - chalovespausini : RT @amatipercomesei: L'orgoglio che provo per questa donna non finirà mai Che fortuna che abbiamo?? -