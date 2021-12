Quasi 17mila contagi | numeri che non si vedevano da aprile Bassetti | giù le mani da Natale | non si limitino abbracci

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Sono oltre 16mila, i nuovinelle ultime 24 ore in Italia,che non sida metà. Diminuiscono, invece, e tornano sotto quota cento i decessi. Aumentano, anche se a ritmi più lenti rispetto a quanto visto a inizio settimana, i ricoveri ordinari e continua a crescere il numero di pazienti in terapia intensiva. Intanto, dopo il via libera dell'Aifa, potranno partire dal 16 dicembre, come annunciato oggi dalla struttura commissariale per l'emergenza Covid guidata dal generale Figliuolo, le somministrazioni ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. Una prima tranche di 1,5 milioni di dosi pediatriche di vaccino Pfizer sarà distribuite entro il 15 a Regioni e Provincie autonome. Sul fronte dei vaccini sono arrivate anche altre novità. Il presidente Ceo di Pfizer, Albert Bourla, in un'intervista alla Bbc, ...