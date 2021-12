Quarta ondata, morti sopra quota cento. Ma sull?obbligo vaccinale l?Italia frena Bruxelles (Di giovedì 2 dicembre 2021) La Quarta ondata del Covid, ancora più allarmante a causa della nuova variante Omicron, spinge la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a evocare l?obbligo vaccinale.... Leggi su ilmattino (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ladel Covid, ancora più allarmante a causa della nuova variante Omicron, spinge la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a evocare l?obbligo....

Advertising

RaiNews : Il 9% dei casi diagnosticati ieri aveva ricevuto il booster - Agenzia_Ansa : Il presidente del 118 nazionale: 'Soccorriamo persone che non respirano, anche giovani'. Balzanelli: 'Contro la qua… - marattin : Dal punto di vista ospedaliero, è difficile poter dire di essere in una “quarta ondata”: la situazione non è infatt… - sofibianc__ : RT @mandyislnfIames: Continuo ad acquistare biglietti per i concerti come se non stessimo rischiando una quarta ondata tra varianti e conta… - zazoomblog : Quarta ondata morti sopra quota cento. Ma sullobbligo vaccinale lItalia frena Bruxelles - #Quarta #ondata #morti… -