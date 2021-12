Pure i polacchi scaricano Salvini per la Meloni. Si infrange il sogno di Matteo del super gruppo sovranista europeo. Il Pis di Morawiecki rimanda al mittente le avances del leader leghista (Di giovedì 2 dicembre 2021) Come al solito prova a minimizzare il leader della Lega, ma oltre a quelli che prende in Italia da Draghi, arrivano schiaffi Pure dall’Europa: il sogno di Matteo Salvini di dare vita a un super gruppo delle destre a Bruxelles si è infranto prima ancora di prendere forma visto che i polacchi del Pis hanno chiaramente espresso l’intenzione di rimanere con i Conservatori europei (Ecr), raggruppamento di cui fa parte Fratelli d’Italia e di cui Giorgia Meloni è presidente. Respinte dunque al mittente le avances a Mateusz Morawiecki, al capitano ora non rimane che Rassemblement National di Marine Le Pen e l’ultra- destra dei tedeschi di Afd, in attesa di capire che cosa voglia fare Fidesz di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 2 dicembre 2021) Come al solito prova a minimizzare ildella Lega, ma oltre a quelli che prende in Italia da Draghi, arrivano schiaffidall’Europa: ildidi dare vita a undelle destre a Bruxelles si è infranto prima ancora di prendere forma visto che idel Pis hanno chiaramente espresso l’intenzione di rimanere con i Conservatori europei (Ecr), raggruppamento di cui fa parte Fratelli d’Italia e di cui Giorgiaè presidente. Respinte dunque allea Mateusz, al capitano ora non rimane che Rassemblement National di Marine Le Pen e l’ultra- destra dei tedeschi di Afd, in attesa di capire che cosa voglia fare Fidesz di ...

