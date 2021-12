Prossima giornata Serie A calcio: orari partite, programma, tv, calendario DAZN e Sky 4-6 dicembre (Di giovedì 2 dicembre 2021) Mentre il turno infrasettimanale è in via di completamento, con le ultime due partite in agenda, la Serie A pensa già al prossimo turno, rappresentato dalla sedicesima giornata di una stagione 2021/2022 davvero senza sosta. Dal 4 al 6 dicembre 2021, saranno come di consueto dieci le partite in agenda: tre il 4/12, cinque il 5/12 e 2 il 6/12. Tutta la Serie A TIM e’ solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. 29,99 euro/mese. Attiva Ora. Disdici quando vuoi Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite della sedicesima giornata della Serie A 2021-2022 di ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 dicembre 2021) Mentre il turno infrasettimanale è in via di completamento, con le ultime duein agenda, laA pensa già al prossimo turno, rappresentato dalla sedicesimadi una stagione 2021/2022 davvero senza sosta. Dal 4 al 62021, saranno come di consueto dieci lein agenda: tre il 4/12, cinque il 5/12 e 2 il 6/12. Tutta laA TIM e’ solo su: 7in esclusiva e 3 in co-esclusiva a. 29,99 euro/mese. Attiva Ora. Disdici quando vuoi Di seguito ilcompleto, ildettagliato e glidi tutte ledella sedicesimadellaA 2021-2022 di ...

