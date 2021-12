Prorogata l’allerta meteo fino alle 23,59 di domani (Di giovedì 2 dicembre 2021) Proroga #allertameteoCAM La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’avviso di allerta meteo per piogge e temporali anche forti fino alle 23.59 di domani, venerdì 3 dicembre, con livelli di allerta diversi a seconda delle zone. É attualmente in vigore fino alle 23.59 di oggi, giovedì 2 dicembre: allerta Arancione sulle zone 1,2,3,5 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese; Costiera Sorrentino-Amalfitana, monti di Sarno e monti Picentini; Tusciano e Alto Sele) per precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporali anche di forte intensità che potrebbero dare luogo ad un dissesto idrogeologico diffuso anche con instabilità di versante, ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 2 dicembre 2021) Proroga #rtaCAM La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’avviso dirtaper piogge e temporali anche forti23.59 di, venerdì 3 dicembre, con livelli dirta diversi a seconda delle zone. É attualmente in vigore23.59 di oggi, giovedì 2 dicembre:rta Arancione sulle zone 1,2,3,5 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese; Costiera Sorrentino-Amalfitana, monti di Sarno e monti Picentini; Tusciano e Alto Sele) per precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporali anche di forte intensità che potrebbero dare luogo ad un dissesto idrogeologico diffuso anche con instabilità di versante, ...

