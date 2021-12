Produttori vino: Italia in testa, Francia retrocede al terzo posto, superata dalla Spagna (Di giovedì 2 dicembre 2021) La Francia, con una produzione di 34,2 milioni di ettolitri nel 2020, è ormai al terzo posto, dietro all'Italia e alla Spagna. I Produttori di vino francesi sono stati, in effetti, particolarmente penalizzati dalle condizioni meteorologiche sfavorevoli L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 2 dicembre 2021) La, con una produzione di 34,2 milioni di ettolitri nel 2020, è ormai al, dietro all'e alla. Idifrancesi sono stati, in effetti, particolarmente penalizzati dalle condizioni meteorologiche sfavorevoli L'articolo proviene da Firenze Post.

