Probabili formazioni Roma-Inter: sedicesima giornata Serie A 2021/2022 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Le Probabili formazioni di Roma-Inter, match della sedicesima giornata di Serie A 2021/2022. Si gioca alle 18:00 di sabato 4 dicembre nella cornice dell’Olimpico. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Sfida da ex per Mourinho, aria da derby per Inzaghi. Roma – Torna Cristante dal 1?, con Veretout e Mkhitaryan in un 4-3-2-1 di emergenza con Mourinho che dovrebbe riproporre Zaniolo sul fronte offensivo. Inter – Dzeko al ritorno da ex all’Olimpico. Con lui Lautaro Martinez. Torna anche de Vrij al centro della difesa. Le Probabili formazioni Roma (4-3-2-1): Rui Patricio; ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ledi, match delladi. Si gioca alle 18:00 di sabato 4 dicembre nella cornice dell’Olimpico. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Sfida da ex per Mourinho, aria da derby per Inzaghi.– Torna Cristante dal 1?, con Veretout e Mkhitaryan in un 4-3-2-1 di emergenza con Mourinho che dovrebbe riproporre Zaniolo sul fronte offensivo.– Dzeko al ritorno da ex all’Olimpico. Con lui Lautaro Martinez. Torna anche de Vrij al centro della difesa. Le(4-3-2-1): Rui Patricio; ...

