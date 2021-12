Principessa Charlene, sangue ovunque: “Massacrata”. La notizia horror da Monaco (Di venerdì 3 dicembre 2021) Vi riportiamo la notizia di Libero Quotidiano. Qual è il vero motivo del ricovero di Charlene di Monaco? Perché si è di nuovo allontanata da Palazzo Grimaldi? Ci sono solo problemi di salute o anche una crisi coniugale? Secondo le ultime notizie, il ricovero della Principessa, consorte del principe Alberto, si sarebbe reso necessario per una dipendenza da sonniferi che le avrebbero provocato degli scatti di rabbia ingestibili. Secondo il magazine francese Voici al puzzle si aggiunge un tassello: una fonte avrebbe infatti rivelato di aver assistito a una scena violenta. Charlene in preda a una crisi di ira di sarebbe scagliata contro una dama di compagnia e l'avrebbe addirittura ferita. Non ci sono altri dettagli. Si sa solo che per calmare la Principessa si sarebbe reso ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 3 dicembre 2021) Vi riportiamo ladi Libero Quotidiano. Qual è il vero motivo del ricovero didi? Perché si è di nuovo allontanata da Palazzo Grimaldi? Ci sono solo problemi di salute o anche una crisi coniugale? Secondo le ultime notizie, il ricovero della, consorte del principe Alberto, si sarebbe reso necessario per una dipendenza da sonniferi che le avrebbero provocato degli scatti di rabbia ingestibili. Secondo il magazine francese Voici al puzzle si aggiunge un tassello: una fonte avrebbe infatti rivelato di aver assistito a una scena violenta.in preda a una crisi di ira di sarebbe scagliata contro una dama di compagnia e l'avrebbe addirittura ferita. Non ci sono altri dettagli. Si sa solo che per calmare lasi sarebbe reso ...

