Primo avvistamento gatto selvatico del Trentino orientale

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Le fototrappole del Museo delle scienze di Trento (Muse) hanno immortalato il passaggio di unai piedi delle Pale di San Martino, in Primiero. La specie non è mai stata avvistata prima ...

ANSA Nuova Europa

Le fototrappole del Museo delle scienze di Trento (Muse) hanno immortalato il passaggio di un gatto selvatico ai piedi delle Pale di San Martino, in Primiero. La specie non è mai stata avvistata prima ...Il prezioso, il secondo registrato in provincia di Trento edel Trentino orientale, rientra nell'ambito di un programma sistematico di studio e monitoraggio della fauna che il MUSE ...Un anno fa gossip e avvistamenti, poi più nulla fino a oggi: l'attore ha confermato la relazione che va avanti da ben due anni ...Le fototrappole del Museo delle scienze di Trento (Muse) hanno immortalato il passaggio di un gatto selvatico ai piedi delle Pale di San Martino, in Primiero. La specie non è mai stata avvistata prima ...