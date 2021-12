Prevenzione, diagnosi e cura delle patologie femminili: ecco i migliori. Al Neuromed Tre Bollini Rosa (Di giovedì 2 dicembre 2021) Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, ha assegnato i Bollini Rosa per il biennio 2022-2023 agli ospedali che offrono servizi dedicati alla Prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie che riguardano l’universo femminile ma anche quelle che riguardano trasversalmente uomini e donne in ottica di genere. Rispetto al biennio precedente gli ospedali premiati sono aumentati, passando da 335 a 354. Oltre a una crescita numerica, assistiamo a un miglioramento qualitativo dei servizi erogati: gli ospedali che hanno ottenuto il massimo riconoscimento, tre Bollini, sono infatti passati da 96 dello scorso Bando a 107 di questa edizione. 172 strutture hanno conseguito due Bollini e 75 un ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 2 dicembre 2021) Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, ha assegnato iper il biennio 2022-2023 agli ospedali che offrono servizi dedicati allaprincipaliche riguardano l’universo femminile ma anche quelle che riguardano trasversalmente uomini e donne in ottica di genere. Rispetto al biennio precedente gli ospedali premiati sono aumentati, passando da 335 a 354. Oltre a una crescita numerica, assistiamo a un miglioramento qualitativo dei servizi erogati: gli ospedali che hanno ottenuto il massimo riconoscimento, tre, sono infatti passati da 96 dello scorso Bando a 107 di questa edizione. 172 strutture hanno conseguito duee 75 un ...

