Premio del Paesaggio 2021, Ribolla e Terzi (Lega): Bergamo orgoglio d’Italia (Di giovedì 2 dicembre 2021) È ufficiale: il Consiglio d’Europa ha riconosciuto la Valle di Astino, splendido ambito naturale e monumentale incastonato nel cuore della città di Bergamo, con il “Premio Paesaggio d’Europa 2021 – Landscape Award of the Council of Europe”, Premio assegnato ogni due anni alle realtà “che abbiano attuato una politica o delle misure relative alla salvaguardia, la gestione e/o la pianificazione dei paesaggi che dimostrino un’efficacia durevole e possano servire da esempio alle altre collettività attraverso l’Europa”. “Grande soddisfazione per la notizia del conferimento del Premio del Paesaggio 2021 alla città di Bergamo. Proprio oggi sono impegnato nei lavori della commissione Cultura e Turismo al Consiglio d’Europa a Parigi ed è una ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 2 dicembre 2021) È ufficiale: il Consiglio d’Europa ha riconosciuto la Valle di Astino, splendido ambito naturale e monumentale incastonato nel cuore della città di, con il “d’Europa– Landscape Award of the Council of Europe”,assegnato ogni due anni alle realtà “che abbiano attuato una politica o delle misure relative alla salvaguardia, la gestione e/o la pianificazione dei paesaggi che dimostrino un’efficacia durevole e possano servire da esempio alle altre collettività attraverso l’Europa”. “Grande soddisfazione per la notizia del conferimento deldelalla città di. Proprio oggi sono impegnato nei lavori della commissione Cultura e Turismo al Consiglio d’Europa a Parigi ed è una ...

