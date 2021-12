Premier League: vincono Chelsea, Manchester City e Liverpool (Di giovedì 2 dicembre 2021) vincono tutte le big impegnate nella 14/a giornata della Premier League inglese. Il Chelsea capolista si impone per 2-1 in casa del Watford dell’ex Ranieri, in una gara sospesa per mezzora a causa del malore accusato da un tifoso in tribuna. Blues in vantaggio al 29? con Mount, il pareggio del Watford al 43? con Dennis. Nella ripresa, Ziyech al 72? regala la vittoria al Chelsea. Tiene il passo dei campioni d’Europa il Manchester City, che si impone per 2-1 in casa dell’Aston Villa. Per la squadra di Guardiola a segno Ruben Dias al 27? e Bernardo Silva al 43?. Non basta la rete di Watkins all’Aston Villa di Gerrard. Leggi su footdata (Di giovedì 2 dicembre 2021)tutte le big impegnate nella 14/a giornata dellainglese. Ilcapolista si impone per 2-1 in casa del Watford dell’ex Ranieri, in una gara sospesa per mezzora a causa del malore accusato da un tifoso in tribuna. Blues in vantaggio al 29? con Mount, il pareggio del Watford al 43? con Dennis. Nella ripresa, Ziyech al 72? regala la vittoria al. Tiene il passo dei campioni d’Europa il, che si impone per 2-1 in casa dell’Aston Villa. Per la squadra di Guardiola a segno Ruben Dias al 27? e Bernardo Silva al 43?. Non basta la rete di Watkins all’Aston Villa di Gerrard.

