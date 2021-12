Premier League, Ronaldo trascina lo United contro l’Arsenal (3-2). Tottenham-Brentford 2-0 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Si è chiusa questa sera la 14a giornata di Premier League con due gare. Il Manchester United ha battuto 3-2 l’Arsenal trascinato dal solito Cristiano Ronaldo autore di una doppietta. L’altra rete dei Red Devils è di Bruno Fernandes. Ai Gunners non bastano Smith-Rowe e Odegaard. Nell’altro match il Tottenham ha superato senza particolari problemi il Brentford 2-0 con un autogol di Sergi Canos e il gol di Son. Per Conte si tratta della terza vittoria in cinque partite da quando siede sulla panchina degli Spurs. FOTO: Instagram United L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 3 dicembre 2021) Si è chiusa questa sera la 14a giornata dicon due gare. Il Manchesterha battuto 3-2to dal solito Cristianoautore di una doppietta. L’altra rete dei Red Devils è di Bruno Fernandes. Ai Gunners non bastano Smith-Rowe e Odegaard. Nell’altro match ilha superato senza particolari problemi il2-0 con un autogol di Sergi Canos e il gol di Son. Per Conte si tratta della terza vittoria in cinque partite da quando siede sulla panchina degli Spurs. FOTO: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

cotugno_ada : ???? E per voi qual è la maglia più bella di sempre della Premier League? ???? What's the most beautiful jersey ever in the Premier League? - cotugno_ada : ??Thread - Le maglie della #PremierLeague che mi hanno fatto perdere la testa ?? ????Premier League shirts that made… - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: Vincono il Tottenham di Conte e lo United del solito #Ronaldo #PremierLeague - Lodamarco1 : RT @cmdotcom: #PremierLeague: #CR7 fa 801 e ribalta #ManchesterUnitedArsenal, il #Tottenham di #Conte vede la zona #Champions #Cristiano #R… - NigeriaNewsdesk : RT @todayng: Premier League trio interested in Joe Aribo -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League Premier League, Ronaldo show: doppietta e Arsenal ko 3 - 2. Vince anche Conte Gol, spettacolo e polemiche all'Old Trafford nel big match di Premier League tra Manchester United e Arsenal. Alla fine la spuntano i Red Devils per 3 - 2 grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo - rete su azione e dal dischetto - , che fa 801 tra i ...

Tottenham avanti tutta, CR7 stende l'Arsenal Il Tottenham di Antonio Conte batte il Brentford 2 - 0 nel posticipo della 14ª giornata della Premier League. Hanno deciso la sfida di questa sera l'autorete di Canos al 12' pt e il gol di Son al 20' st, su assist di Reguilon. Gli 'Spurs', grazie a questo successo, salgono al sesto posto in ...

Premier League e Ligue 1: le partite del turno infrasettimanale Sky Sport Premier League 2021/2022, Cristiano Ronaldo trascina il Manchester United alla vittoria contro l’Arsenal Si chiude con una bella vittoria l’avventura di Michael Carrick sulla panchina del Manchester United, in attesa dell’effettivo insediamento di Ralf Rangnick. I Red Devils, nella sfida che chiude la 14 ...

PREMIER LEAGUE - Manchester United-Arsenal 3-2: gol portoghesi con Bruno Fernandes e doppietta di Ronaldo PREMIER LEAGUE - Un discreto Arsenal non basta a Old Trafford e lo United trova 3 punti pesanti in rimonta. Gunners avanti con un gol discusso di Smith Rowe (av ...

Gol, spettacolo e polemiche all'Old Trafford nel big match ditra Manchester United e Arsenal. Alla fine la spuntano i Red Devils per 3 - 2 grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo - rete su azione e dal dischetto - , che fa 801 tra i ...Il Tottenham di Antonio Conte batte il Brentford 2 - 0 nel posticipo della 14ª giornata della. Hanno deciso la sfida di questa sera l'autorete di Canos al 12' pt e il gol di Son al 20' st, su assist di Reguilon. Gli 'Spurs', grazie a questo successo, salgono al sesto posto in ...Si chiude con una bella vittoria l’avventura di Michael Carrick sulla panchina del Manchester United, in attesa dell’effettivo insediamento di Ralf Rangnick. I Red Devils, nella sfida che chiude la 14 ...PREMIER LEAGUE - Un discreto Arsenal non basta a Old Trafford e lo United trova 3 punti pesanti in rimonta. Gunners avanti con un gol discusso di Smith Rowe (av ...