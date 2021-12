Premier League 2021 2022 | Cristiano Ronaldo trascina il Manchester United alla vittoria contro l’Arsenal

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Si chiude con una bellal’avventura di Michael Carrick sulla panchina del, in attesa dell’effettivo insediamento di Ralf Rangnick. I Red Devils, nella sfida che chiude la 14esima giornata di, si impongono per 3-2 sul. Eppure, sono proprio gli ospiti a portarsi in vantaggio, grazie al discusso gol di Smith Rowe da fuori area: il giocatore dei Gunners segna con De Gea che era a terra da qualche secondo, dopo che Fred, in mischia, gli aveva pestato un piede. Dopo una revisione al var, l’arbitro Atkinson ha deciso di convalidare la rete. Al 44?, Bruno Fernandes,centesima partita con lo, pareggia i conti. Nella ripresa,...

Il Tottenham di Antonio Conte batte il Brentford 2 - 0 nel posticipo della 14ª giornata della. Hanno deciso la sfida di questa sera l'autorete di Canos al 12' pt e il gol di Son al 20' st, su assist di Reguilon. Gli 'Spurs', grazie a questo successo, salgono al sesto posto in ...InRonaldo e compagni non vincono da oltre un mese, dal 3 - 0 in trasferta contro il Tottenham. Due ko - contro il City nel derby (2 - 0) e 4 - 1 contro il Watford di Ranieri - prima ...Si chiude con una bella vittoria l’avventura di Michael Carrick sulla panchina del Manchester United, in attesa dell’effettivo insediamento di Ralf Rangnick. I Red Devils, nella sfida che chiude la 14 ...PREMIER LEAGUE - Un discreto Arsenal non basta a Old Trafford e lo United trova 3 punti pesanti in rimonta. Gunners avanti con un gol discusso di Smith Rowe (av ...