Portogallo, rischio nuova farsa: dopo il Benfica, la Lega non rinvia i match del Belenenses (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il Belenenses sta vivendo una situazione surreale e certamente non naviga in buone acque, il tutto a causa del Coronavirus. Un focolaio interno alla squadra ha reso indisponibile la quasi totalità dei calciatori tesserati, sia per quanto concerne la squadra maggiore che le giovanili. Nonostante ciò, il Belenenses è sceso in campo contro il Benfica in 9 uomini, subendo 7 reti in un tempo e ritirandosi nel corso della seconda frazione. Senza alcun dubbio una farsa, la quale, paradossalmente, potrebbe ripetersi anche nel continuo della stagione. I giocatori della compagine in questione devono rispettare la quarantena sino al 10 dicembre, sebbene l'imminente confronto con il Vizela sia appunto sempre più vicino. La Lega Calcio portoghese non ha rinviato la sfida di riferimento e, qualora ...

