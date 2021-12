Pomeriggio 5: Barbara D’Urso Senza Parole Sul Caso Lando Buzzanca! (Di giovedì 2 dicembre 2021) A Pomeriggio 5 da diversi giorni si sta trattando il Caso legato al possibile matrimonio di Lando Buzzanca. Matrimonio che, stando alla famiglia dell’attore, non sa da fare. Il motivo è presto detto. L’uomo non sarebbe più in grado di intendere e volere. Sulla questione, Barbara D’Urso ha cercato di fare chiarezza intervistando una persona molto vicina a Lando Buzzanca. Ecco le ultime novità in merito alla vicenda! Matrimonio Lando Buzzanca: i figli si oppongono Da giorni a Pomeriggio 5, Barbara D’Urso dedica uno spazio alla vicenda legata a Lando Buzzanca e al suo possibile matrimonio. Nozze che però sembra non si debbano celebrare. Ma perché? Molto semplice, visto che l’attore non sarebbe più in ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 2 dicembre 2021) A5 da diversi giorni si sta trattando illegato al possibile matrimonio diBuzzanca. Matrimonio che, stando alla famiglia dell’attore, non sa da fare. Il motivo è presto detto. L’uomo non sarebbe più in grado di intendere e volere. Sulla questione,ha cercato di fare chiarezza intervistando una persona molto vicina aBuzzanca. Ecco le ultime novità in merito alla vicenda! MatrimonioBuzzanca: i figli si oppongono Da giorni a5,dedica uno spazio alla vicenda legata aBuzzanca e al suo possibile matrimonio. Nozze che però sembra non si debbano celebrare. Ma perché? Molto semplice, visto che l’attore non sarebbe più in ...

