Poiana ferita | salvataggio da parte dei Carabinieri Forestali

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBagnoli Irpino (Av) – Ancora una volta icorrono in soccorso agli animali in difficoltà. I militari della Stazione Forestale di Bagnoli Irpino, su richiesta dadi una guardia ecozoofila, sono intervenuti in località boschiva di quel comune, dove unaera caduta senza più riuscire a spiccare il volo a causa di una frattura a un’ala. Difficili le operazioni di soccorso a causa della reticenza del rapace che, dopo l’ispezione veterinaria, è stato trasportato presso il Centro Raccolta e Recupero Rapaci di Napoli per una più accurata diagnosi sulle condizioni di salute del pennuto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

