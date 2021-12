Pnrr | cercansi 94 esperti in Campania Dall’Atex appello ai sindaci | Dare subito la massima pubblicità all’avviso

(Di giovedì 2 dicembre 2021) L’associazione Atex ha rivolto unaidei Comuni della Penisola Sorrentina, dell’isola di Capri e di Napoli affinché si possa nelle prossime orelaa livello locale all’ avviso pubblico per la ricerca di 94(pubblicato il 1° dicembre scorso dalla Regione). “Sono pubblicati infatti sul portale “inPA” – si legge nella nota diffusa dall’Associazione del turismo extralberghiero – gli avvisi per il conferimento di mille incarichi di collaborazione, su tutto il territorio nazionale, a professionisti edper supportare le amministrazioni territoriali nella semplificazione delle procedure complesse dei fondi”. La task force dei mille, prosegue la nota, ...

Ultime Notizie dalla rete : Pnrr cercansi

Il Denaro

L'associazione Atex ha rivolto un appello ai sindaci dei Comuni della Penisola Sorrentina, dell'isola di Capri e di Napoli affinché si possa nelle prossime ore dare la massima pubblicità a livello loc ...StampaLa Regione Campania ha annunciato che saranno assunti 94 esperti in vari settori, tra ingegneri, chimici, amministrativi e altre figure, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.