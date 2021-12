PlayStation Plus: annunciati i giochi gratis per PS4 e PS5 di dicembre (Di giovedì 2 dicembre 2021) Siamo giunto al momento della verità: Sony, come sempre accade nei primissimi giorni del mese, ha annunciato la lista ufficiale di videogiochi che saranno resi disponibili con il servizio in abbonamento PlayStation Plus. PlayStation PlusArriva dicembre e con il nuovo mese arrivano anche i nuovi titoli del filone PlayStation Plus. L’abbonamento mensile che permette ai suoi abbonati di giocare online, ricevere sconti sul PlayStation Store e… ricevere giochi in omaggio, ogni mese, che rimangono nella libreria per sempre. Un’offerta particolarmente appetibile e che, di mese in mese, aggiorna la lista dei videogiochi offerti da Sony. Come da un anno a questa parte, il numero totale di ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 2 dicembre 2021) Siamo giunto al momento della verità: Sony, come sempre accade nei primissimi giorni del mese, ha annunciato la lista ufficiale di videoche saranno resi disponibili con il servizio in abbonamentoArrivae con il nuovo mese arrivano anche i nuovi titoli del filone. L’abbonamento mensile che permette ai suoi abbonati di giocare online, ricevere sconti sulStore e… riceverein omaggio, ogni mese, che rimangono nella libreria per sempre. Un’offerta particolarmente appetibile e che, di mese in mese, aggiorna la lista dei videoofferti da Sony. Come da un anno a questa parte, il numero totale di ...

