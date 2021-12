Planet Manga, le novità della settimana (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tutti i fumetti che la casa editrice Planet Manga, pubblicherà nella settimana dal 29 novembre al 5 dicembre 2021. Ecco le novità Planet Manga della settimana The Wolf Won’t Sleep 1 cover photo credit to panini.it The Wolf Won’t Sleep 1 Titolo in Kanji: ?????? Autori: Shien Bis, Gonbe Shinkawa, Kiichi Taga, Asahiro Kakashi Pagine: 176 Formato: 13X18 cm Contiene: Ookami wa Nemuranai 1 Categoria: Seinen Genere: Avventura-Azione-Drammatico-Soprannaturale Prezzo: 7,00 € Lecan è un guerriero che cerca sempre di mettersi alla prova per diventare il più forte. Un giorno il giovane, saltando in un buco oscuro che trova in un labirinto, si ritrova in un altro mondo. L’avventuriero continua in queste terre sconosciute, colme di mostri formidabili, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tutti i fumetti che la casa editrice, pubblicherà nelladal 29 novembre al 5 dicembre 2021. Ecco leThe Wolf Won’t Sleep 1 cover photo credit to panini.it The Wolf Won’t Sleep 1 Titolo in Kanji: ?????? Autori: Shien Bis, Gonbe Shinkawa, Kiichi Taga, Asahiro Kakashi Pagine: 176 Formato: 13X18 cm Contiene: Ookami wa Nemuranai 1 Categoria: Seinen Genere: Avventura-Azione-Drammatico-Soprannaturale Prezzo: 7,00 € Lecan è un guerriero che cerca sempre di mettersi alla prova per diventare il più forte. Un giorno il giovane, saltando in un buco oscuro che trova in un labirinto, si ritrova in un altro mondo. L’avventuriero continua in queste terre sconosciute, colme di mostri formidabili, ...

Ultime Notizie dalla rete : Planet Manga Le uscite Planet Manga del 2 Dicembre 2021 Attraverso il sito ufficiale dell'editore modenese sono state diffuse le uscite Planet Manga del 2 dicembre 2021. Da segnalare il primo numero di The Wolf Won't Sleep e I Nuovi Viaggi di Emanon. Scopriamo le nuove uscite insieme! Le uscite Planet Manga del 2 Dicembre ...

Fushigi Yugi: in arrivo uno one - shot a settembre 2022 Fushigi Yugi , il manga scritto e disegnato da Y Watase ed edito in Italia insieme a Fushigi Yuugi: Genbu Kaiden con il titolo Fushigi Yugi Special dalla Planet Manga, otterrà un nuovo one - shot. A dare la notizia il numero di gennaio 2022 della rivista Monthly Flowers di Shogakukan. Il manga verrà pubblicato nel numero di novembre della rivista, ...

Planet Manga: i fumetti in uscita questa settimana Fumettologica Fushigi Yugi: in arrivo uno one-shot a settembre 2022 Fushigi Yugi, il manga scritto e disegnato da Yu Watase ed edito in Italia insieme a Fushigi Yuugi: Genbu Kaiden con il titolo Fushigi Yugi Special dalla Planet Manga, otterrà un nuovo one-shot. A dar ...

Fushigi Yugi: il manga di Yuu Watase tornerà nel 2022 con una one shot Fushigi Yûgi, la celebre serie manga di Yuu Watase, tornerà con una storia one stot che verrà pubblicata a settembre 2022.

