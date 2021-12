Piacenza | «La politica combatta la guerra aperta della povertà»

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 3 dicembre 2021) «Sono contenta di aver fatto questo viaggio, ma non posso dire di esserne uscita senza lividi». Così Paola, regista e giornalista, commenta l’esperienza vissuta durante la realizzazione de Il fronte interno. Un film che mostra il complesso e frastagliato mondoin Italia, un’indagine condotta insieme all’inviato diDomenico Quirico che si snoda da Aosta a Palermo, tra alcune delle tante situazioni in cui l’indigenza si manifesta: dallo sportello per la distribuzione gratuita dei farmaci al banco … Continua L'articolo proviene da il manifesto.