Perché l'economia italiana cresce più velocemente di quella mondiale

L'Ocse ha rivisto al rialzo le stime di crescita del Pil dell'Italia per il 2021, indicando una percentuale superiore alla media mondiale, a quella europea e agli ...

Una moda etica è possibile, se ne parla a Borgotufi con l'ambasciatrice mondiale ..."Impegno e sostenibilità per un'economia circolare ed equosolidale". La sostenibilità è uno dei temi che maggiormente vengono dibattuti soprattutto dopo il G20 e la Cop 26. Ma come ogni cosa, perché ...

