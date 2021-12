“Perché ha chiuso con lei”. Uomini e Donne, clamoroso retroscena su Gemma Galganie e Costabile (Di giovedì 2 dicembre 2021) Gemma Galgani e Costabile, spunta una nuova verità. A raccontarla al magazine Nuovo è un’amica del cavaliere. Tra i due non era finita benissimo. In una delle ultime puntate prima dell’addio Costabile ci era andato giù pesante e aveva spiegato il motivo della rottura. “Lei è una donna impossibile con cui trascorrere insieme il resto della propria vita”. E la dama non era rimasta zitta, tutt’altro: aveva risposto a tono sollevando una ventata di polemiche e critiche in studio. Gemma Galgani, dopo aver ascoltato le parole del cavaliere Costabile aveva sparato infatti a zero: “Menefreghista, egoista, dovevi portarmi a letto, certo, tutto e subito, minimo investimento e massimo guadagno”. Pronta era arrivata la controreplica di Costabile: “C’erano due profili. Il primo era quello ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 2 dicembre 2021)Galgani e, spunta una nuova verità. A raccontarla al magazine Nuovo è un’amica del cavaliere. Tra i due non era finita benissimo. In una delle ultime puntate prima dell’addioci era andato giù pesante e aveva spiegato il motivo della rottura. “Lei è una donna impossibile con cui trascorrere insieme il resto della propria vita”. E la dama non era rimasta zitta, tutt’altro: aveva risposto a tono sollevando una ventata di polemiche e critiche in studio.Galgani, dopo aver ascoltato le parole del cavaliereaveva sparato infatti a zero: “Menefreghista, egoista, dovevi portarmi a letto, certo, tutto e subito, minimo investimento e massimo guadagno”. Pronta era arrivata la controreplica di: “C’erano due profili. Il primo era quello ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché chiuso Incassi fermi a novembre, siamo sicuri sia colpa del Covid? - Box - Office Italia Si è chiuso ieri il mese di novembre, un mese che aveva un grande potenziale al box - office il quale non ... la pandemia ha sferrato un duro colpo all'esercizio cinematografico soprattutto perché ...

Oppizzio cresce Cassina il riferimento - Sport, Como Oppizzio, a causa di alcune incertezze ha chiuso al settimo posto nell'all around, restando con ... la sbarra è uno dei miei attrezzi top a livello personale di preferenza e, perché no, anche di ...

