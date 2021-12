Perché Dybala non ha ancora rinnovato? La Juventus trema (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il rinnovo di Paulo Dybala non è ancora arrivato; i tifosi della Juventus sono preoccupati di perdere il loro giocatore più forte. Dybala (Getty Images)La vittoria contro la Salernitana ha visto come protagonista assoluto Paulo Dybala; l’argentino, oltre ad aver realizzato il gol del vantaggio, è stato l’uomo più pericoloso della Juventus. Tante le azioni partite dal piede del numero dieci che ha dimostrato, ancora una volta, di essere fondamentale per il gioco di Allegri. Intorno alla Joya, però, continua a tenere banco la questione relativa al rinnovo. Il classe 1993 dovrebbe rinnovare il proprio contratto, in scadenza il prossimo trenta giugno, fino al 2026 per 10 milioni a stagione (otto più due di bonus). Dybala, infatti, non ha ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il rinnovo di Paulonon èarrivato; i tifosi dellasono preoccupati di perdere il loro giocatore più forte.(Getty Images)La vittoria contro la Salernitana ha visto come protagonista assoluto Paulo; l’argentino, oltre ad aver realizzato il gol del vantaggio, è stato l’uomo più pericoloso della. Tante le azioni partite dal piede del numero dieci che ha dimostrato,una volta, di essere fondamentale per il gioco di Allegri. Intorno alla Joya, però, continua a tenere banco la questione relativa al rinnovo. Il classe 1993 dovrebbe rinnovare il proprio contratto, in scadenza il prossimo trenta giugno, fino al 2026 per 10 milioni a stagione (otto più due di bonus)., infatti, non ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché Dybala Juventus, la firma slitta ancora - L'inchiesta complica tutto Perché l'inchiesta sulle presunte plusvalenze fittizie non mette a dura prova solamente l'immagine ... Una di queste riguarda il tanto atteso rinnovo di Paulo Dybala , il cui contratto scadrà nel giugno ...

Dybala leader della Juve da rincorsa. E il rinnovo è sicuro Dybala sa che questa Juve che mostra più di un limite in attacco ha bisogno delle sue giocate e ... Residui di quel 'quasi' sono arrivati fino ad oggi, perché il rinnovo ancora non è stato ...

