Per la transizione ecologica bisogna coinvolgere i territori. Il rapporto italiadecide (Di giovedì 2 dicembre 2021) italiadecide, associazione per la qualità delle politiche pubbliche presieduta da Anna Finocchiaro, presenta il 3 dicembre, alle 17, il suo rapporto 2021 alla Camera dei deputati alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il rapporto, intitolato “Una fiducia sostenibile. La collaborazione tra pubblico e privato per la transizione ecologica”, è dedicato alla costruzione di modalità e strumenti di collaborazione tra imprese, istituzioni e comunità come leva strategica indispensabile per affrontare la transizione ambientale privilegiando la nuova e diversa rilevanza della dimensione territoriale, e in particolare regionale. La ricerca di italiadecide mostra come la sfida ecologica richieda nuove forme di regolazione ... Leggi su formiche (Di giovedì 2 dicembre 2021), associazione per la qualità delle politiche pubbliche presieduta da Anna Finocchiaro, presenta il 3 dicembre, alle 17, il suo2021 alla Camera dei deputati alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il, intitolato “Una fiducia sostenibile. La collaborazione tra pubblico e privato per la”, è dedicato alla costruzione di modalità e strumenti di collaborazione tra imprese, istituzioni e comunità come leva strategica indispensabile per affrontare laambientale privilegiando la nuova e diversa rilevanza della dimensioneale, e in particolare regionale. La ricerca dimostra come la sfidarichieda nuove forme di regolazione ...

Advertising

ignaziocorrao : Mentre i cittadini lottano per mantenersi al caldo, le stesse aziende che causano l'emergenza climatica continuano… - Confindustria : ?? “Le soluzioni offerte dal Gruppo Intesa Sanpaolo per accompagnare le imprese nella transizione sostenibile”: regi… - Palazzo_Chigi : Draghi: Definire un sentiero chiaro di decarbonizzazione è essenziale per avere una transizione ordinata. Il Govern… - zazoomblog : Per la transizione ecologica bisogna coinvolgere i territori. Il rapporto italiadecide - #transizione #ecologica… - roeroelectric : Solare ed eolico offshore per vincere la sfida della transizione ecologica #EnergiaAmbiente -