Pasquale Bacco | il medico negazionista dei “vaccini acqua di fogna” si pente | “Mi sento in colpa” | VIDEO

(Di giovedì 2 dicembre 2021)aveva coniato l’espressione “nel vaccino c’è l’di”, diventata famosa quando il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri aveva firmato la prefazione del suo libro scritto a quattro mani con Angelo Giorgianni. Daagitava le piazze dei no vax, saliva sui palchi aizzando le folle di negazionisti nel pieno della pandemia. Una volta un suo discorso pronunciato a margine del Dpcm che disponeva la chiusura delle attività, in cui sosteneva che “il Covid non ha ucciso nessuno”, fece andare su tutte le furie un cameraman mandato da una tv locale a seguire l’evento, che aveva da poco perso un amico. #nonelarena Covid, ilsi: “La ...

Lo ha detto, medico, segretario nazionale della Fisi, ospite di Massimo Giletti a 'Non è l'Arena'. L'uomo saliva sui palchi e urlava alla folla le sue teorie contro i vaccini.Era un medico no vax , un negazionista come quelli che vanno nelle piazze a protestare senza mascherine contro il vaccino e contro il Green pass. Ma ora, medico legale, componente dell'associazione L'Eretico, uno dei 'guru' degli anti vax, è pentito di tutto quello che ha detto. Il Covid esiste e il vaccino è l'unica soluzione. Ospite ...Il coautore insieme a Giorgianni del libro complottista di cui si era occupato il Foglio: "Vaccini acqua di fogna? Oggi non lo direi più. Il virus è pericolosissimo. Ai No vax consiglio di visitare un ...Non è il solo ad aver cambiato idea: Pasquale Mario Bacco, medico legale convinto negazionista. Le sue parole sono state chiare: «Ma dire che il virus non esiste è da delinquenti». Cambio di rotta per ...