Parmigiano Reggiano | polemiche su spot di Paolo Genovese | l' azienda risponde

Agenzia_Ansa : VIDEO | Bufera sui social per lo spot del Parmigiano Reggiano con Renatino, felice di lavorare 365 giorni l'anno. I… - valigiablu : La campagna pubblicitaria del Parmigiano Reggiano e la voglia di urlare “Renatino libero” | @matteoplatone… - fattoquotidiano : Parmigiano Reggiano, dopo le polemiche il consorzio annuncia modifiche allo spot sul casaro che lavora “365 giorni… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: VIDEO | Bufera sui social per lo spot del Parmigiano Reggiano con Renatino, felice di lavorare 365 giorni l'anno. Il cons… - Tommaso25904390 : Peggio della pubblicità del Parmigiano Reggiano quella di Amazon. -

(ANSA) - BOLOGNA, 02 DIC - "Nel Parmigiano Reggiano c'è solo latte, sale e caglio. Nient'altro. Nel siero ci sono i batteri lattici. L'unico additivo è Renatino, che lavora qui da quando aveva 18 anni ...
Parmigiano Reggiano, polemica per lo spot di Renatino. "Ma davvero lavori 365 giorni l'anno e sei felice?" chiede una bambina ...