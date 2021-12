Parmigiano Reggiano, lo spot nella bufera social: "Sfruttamento del lavoro". Il Consorzio: "Dispiaciuti, modificheremo campagna" (Di giovedì 2 dicembre 2021) Polemiche sulla pubblicità girata dal regista Paolo Genovese. Nel mediometraggio un casario "al lavoro 365 giorni l'anno" che non ha mai visto "il mare, Parigi, la montagna". Il protagonista Stefano Fresi: "È solo marketing, facciamo solo il nostro lavoro, insulti inutili" Leggi su repubblica (Di giovedì 2 dicembre 2021) Polemiche sulla pubblicità girata dal regista Paolo Genovese. Nel mediometraggio un casario "al365 giorni l'anno" che non ha mai visto "il mare, Parigi, la montagna". Il protagonista Stefano Fresi: "È solo marketing, facciamo solo il nostro, insulti inutili"

