Pallone d'oro, Salah senza parole: ecco la reazione dell'egiziano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Salah, dopo la doppietta contro l'Everton, è stato intervistato sul Pallone d'oro. La reazione dell'attaccante è stata inequivocabile Salah (Getty Images)Il Pallone d'oro 2021 è stato vinto da Lionel Messi; il fuoriclasse argentino ha ricevuto l'ambito premio per la settima volta. Risultato straordinario per uno dei due giocatori più forti al mondo. Determinante, per il successo della Pulce, la vittoria con la sua Argentina(la prima in carriera) in Copa America. Il trionfo dell'attaccante del PSG ha provocato non poche polemiche; il mondo social si è letteralmente scatenato contro France Football (Evra ha addirittura parlato di massiccia corruzione) per il mancato successo di Lewandowski. L'attaccante del Bayern Monaco ha disputato una stagione straordinaria con numeri ...

