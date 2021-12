Oroscopo Paolo Fox 3 dicembre | le previsioni segno per segno

Leggi su cityroma

(Di giovedì 2 dicembre 2021)Fox per oggi, 32021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 3? LEGGI ANCHE >> LEDIFOX DEL MESE DIAriete (21 Marzo – 20 Aprile): Il lavoro duro oggi non ti fa paura, addirittura lo prendi come un’occasione per dimostrare agli altri le tue capacità. Per fortuna, hai qualche asso nella manica che potrebbe fare una figura da sballo. Sarai molto più produttivo di quanto gli altri non ritengano possibile, ma non aspettarti le congratulazioni perché arriveranno in un secondo momento. Toro (21 aprile – 20 maggio): Ti senti pronto a fare qualcosa che non ti ...