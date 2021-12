Oroscopo di Barbanera 2 dicembre: giovedì importante… ecco per chi (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ariete (21/3 – 20/4) – Per risollevare la sorte all’interno della coppia occorre usare tutta la vostra fantasia. Riaccendete la passione e l’intesa reciprocamente. Toro (21/4 – 20/5) – Se la decisione di un altro non vi va a genio potete sempre ribellarvi seguendo l’impulso dell’eccentrico Urano in opposizione alla Luna. Gemelli (21/5 – 21/6) – Trovarsi nel posto giusto nel momento giusto. Che altro potete chiedere di più? Poi spetta a voi però cogliere al volo un’ottima chance. Cancro (22/6 – 22/7) – La vostra energia è ottima grazie all’arrivo della Luna in Scorpione. Non avete scuse per restare in panciolle sul divano davanti alla tivù. Entra nell’Oroscopo di Barbanera, clicca qui e iscriviti al gruppo L’Oroscopo di Barbanera sul tuo cellulare ogni mattina – CLICCA QUI Leone (23/7 – 23/8) – Anche se non avete ... Leggi su cityroma (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ariete (21/3 – 20/4) – Per risollevare la sorte all’interno della coppia occorre usare tutta la vostra fantasia. Riaccendete la passione e l’intesa reciprocamente. Toro (21/4 – 20/5) – Se la decisione di un altro non vi va a genio potete sempre ribellarvi seguendo l’impulso dell’eccentrico Urano in opposizione alla Luna. Gemelli (21/5 – 21/6) – Trovarsi nel posto giusto nel momento giusto. Che altro potete chiedere di più? Poi spetta a voi però cogliere al volo un’ottima chance. Cancro (22/6 – 22/7) – La vostra energia è ottima grazie all’arrivo della Luna in Scorpione. Non avete scuse per restare in panciolle sul divano davanti alla tivù. Entra nell’di, clicca qui e iscriviti al gruppo L’disul tuo cellulare ogni mattina – CLICCA QUI Leone (23/7 – 23/8) – Anche se non avete ...

