Ordine Avvocati Palermo: "Le vaccinazioni in Tribunale vanno benissimo" (Di giovedì 2 dicembre 2021) Palermo, 2 dic. (Adnkronos) - "Le vaccinazioni al Palazzo di giustizia di Palermo stanno andando benissimo. E' una cosa meravigliosa. L'iniziativa ci è stata proposta dal Presidente della Corte d'Appello Matteo Frasca". Lo ha detto all'Adnkronos l'avvocato Antonello Armetta, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, commentando l'iniziativa dei vaccini in Tribunale. Per cinque giorni, da ieri e fino al 7 dicembre, lo spazio intitolato alla memoria di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Francesca Morvillo, al primo piano del palazzo di giustizia di Palermo in piazza Vittorio Emanuele Orlando, ospita squadre di medici, infermieri e personale amministrativo della locale struttura commissariale per la gestione dell'emergenza ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021), 2 dic. (Adnkronos) - "Leal Palazzo di giustizia distanno andando. E' una cosa meravigliosa. L'iniziativa ci è stata proposta dal Presidente della Corte d'Appello Matteo Frasca". Lo ha detto all'Adnkronos l'avvocato Antonello Armetta, Presidente dell'deglidi, commentando l'iniziativa dei vaccini in. Per cinque giorni, da ieri e fino al 7 dicembre, lo spazio intitolato alla memoria di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Francesca Morvillo, al primo piano del palazzo di giustizia diin piazza Vittorio Emanuele Orlando, ospita squadre di medici, infermieri e personale amministrativo della locale struttura commissariale per la gestione dell'emergenza ...

Advertising

petergomezblog : Gkn, il caso del premio per la gestione dei licenziamenti al legale della multinazionale (e docente alla scuola pol… - fisco24_info : Ordine Avvocati Palermo: 'Le vaccinazioni in Tribunale vanno benissimo': 'Le vaccinazioni al Palazzo di giustizia d… - lifestyleblogit : Ordine Avvocati Palermo: 'Le vaccinazioni in Tribunale vanno benissimo' - - italiaserait : Ordine Avvocati Palermo: “Le vaccinazioni in Tribunale vanno benissimo” - elevsnoraa : L’Avvocato è disposto a farmi fare anche la pratica anticipata se mi informo su come l’Ordine degli Avvocati di Mil… -

Ultime Notizie dalla rete : Ordine Avvocati Anche in Molise 'Un faro acceso sui figli delle vittime di femminicidio' ... già presidente dell'Ordine degli Psicologi del Molise. ' Il nostro progetto vuole garantire agli ... Formeremo gli operatori dei servizi che entrano in contatto con il bambino ma anche avvocati, ...

Coronavirus in Abruzzo, i dati del giorno 2 dicembre 2021 Dal 15 dicembre l'obbligo di vaccino anche per gli insegnanti e le forze dell'ordine, mentre sarà ... Il Green pass è obbligatorio anche per i magistrati ma non per avvocati, consulenti, periti e ...

Ordine Avvocati Palermo: "Le vaccinazioni in Tribunale vanno benissimo" Adnkronos Ordine Avvocati Palermo: “Le vaccinazioni in Tribunale vanno benissimo” “Le vaccinazioni al Palazzo di giustizia di Palermo stanno andando benissimo. E’ una cosa meravigliosa. L’iniziativa ci è stata proposta dal Presidente della Corte d’Appello Matteo Frasca”. Lo ha dett ...

L’Ordine degli avvocati approva il bilancio Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ha adottato all’unanimità il Bilancio di previsione per l’annualità 2022, un importante strumento contabile. Il tesoriere, l’avvocato Francesco Tacente, ha sott ...

... già presidente dell'degli Psicologi del Molise. ' Il nostro progetto vuole garantire agli ... Formeremo gli operatori dei servizi che entrano in contatto con il bambino ma anche, ...Dal 15 dicembre l'obbligo di vaccino anche per gli insegnanti e le forze dell', mentre sarà ... Il Green pass è obbligatorio anche per i magistrati ma non per, consulenti, periti e ...“Le vaccinazioni al Palazzo di giustizia di Palermo stanno andando benissimo. E’ una cosa meravigliosa. L’iniziativa ci è stata proposta dal Presidente della Corte d’Appello Matteo Frasca”. Lo ha dett ...Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ha adottato all’unanimità il Bilancio di previsione per l’annualità 2022, un importante strumento contabile. Il tesoriere, l’avvocato Francesco Tacente, ha sott ...