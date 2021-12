Oggi è un altro giorno, Valerio Scanu ricorda il papà morto di Covid: “Mi ha devastato. Mi convincevo che sarebbe guarito” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, l’ex cantante di Amici nonché vincitore del Festival di Sanremo 2010, ha parlato della propria famiglia. Ma soprattutto, Scanu ha ricordato papà Tonino, morto di Covid il 23 dicembre 2020. “Aveva 64 anni. Lui è finito in ospedale perché aveva questa polmonite, all’inizio minimizzavamo al telefono, in videochiamata”, ha esordito nella puntata andata in onda Oggi 2 dicembre. Poi ha spiegato: “Quando è accaduto lui ha avuto questa febbre, mia mamma l’ha isolato subito. Poi l’hanno portato in ospedale a La Maddalena, che non è però funzionante. Quindi l’hanno portato in questo secondo ospedale, aveva tutte le cure. Mia mamma lo chiamava sempre, poi ad un certo punto non ha più risposto al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ospite di Serena Bortone aè un, l’ex cantante di Amici nonché vincitore del Festival di Sanremo 2010, ha parlato della propria famiglia. Ma soprattutto,hatoTonino,diil 23 dicembre 2020. “Aveva 64 anni. Lui è finito in ospedale perché aveva questa polmonite, all’inizio minimizzavamo al telefono, in videochiamata”, ha esordito nella puntata andata in onda2 dicembre. Poi ha spiegato: “Quando è accaduto lui ha avuto questa febbre, mia mamma l’ha isolato subito. Poi l’hanno portato in ospedale a La Maddalena, che non è però funzionante. Quindi l’hanno portato in questo secondo ospedale, aveva tutte le cure. Mia mamma lo chiamava sempre, poi ad un certo punto non ha più risposto al ...

Advertising

_Nico_Piro_ : #1dicembre attraverso l' #Afghanistan rurale dove anni di #guerra hanno fatto un numero sconvolgente (non uso un ag… - Ettore_Rosato : Ottima la notizia dell'ampliamento della vaccinazione anche per le fasce dei più piccoli. Necessaria una campagna d… - luigidimaio : Con il voto di oggi in Parlamento Europeo la battaglia del @Mov5Stelle sul #salariominimo compie un altro passo dec… - FQMagazineit : Oggi è un altro giorno, Beppe Menegatti ricorda la moglie Carla Fracci: “Ogni tanto mi appare, ecco cosa mi dice” - Rosanna_Bovo : RT @PLDC09710726: Comunicato ai sudditi: e anche oggi c'è l'occasione per chiudere un altro cerchio. -