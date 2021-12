Oggi è un altro giorno, Beppe Menegatti ricorda la moglie Carla Fracci: “Ogni tanto mi appare, ecco cosa mi dice” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tra gli ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno anche Beppe Menegatti, il marito 92enne della compianta Carla Fracci. In occasione dell’uscita del film ‘Carla’, in onda domenica 5 dicembre su Rai 1, Menegatti ha ricordato la sua amata moglie e ha raccontato com’è la vita adesso, senza di lei. “Ci sono dei momenti di grande solitudine. La sublime donna che mi ha lasciato solo Ogni tanto mi appare e mi porta un po’ di consolazione ma non mi fa tornare quel sorriso che era la mia prerogativa”, ha esordito. Allora la padrona di casa ha chiesto: “cosa ti dice quando ti appare?” E ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tra gli ospiti di Serena Bortone aè unanche, il marito 92enne della compianta. In occasione dell’uscita del film ‘’, in onda domenica 5mbre su Rai 1,hato la sua amatae ha raccontato com’è la vita adesso, senza di lei. “Ci sono dei momenti di grande solitudine. La sublime donna che mi ha lasciato solomie mi porta un po’ di consolazione ma non mi fa tornare quel sorriso che era la mia prerogativa”, ha esordito. Allora la padrona di casa ha chiesto: “tiquando ti?” E ...

