Ocse | inflazione ottobre al 5 | 2% | al top da 1997

(Di giovedì 2 dicembre 2021) L'nella zonaè aumentata per raggiungere il 5,2% ad2021 contro il 4,6% di settembre e l'1,2% di2020. Per la zona, si tratta del livello piu' elevato dal febbraio ...

Accelera l'nell'areae raggiunge il livello più elevato dal febbraio 1997. Anche i prezzi dell'energia volano e toccano il top dal 1980. Nel dettaglio, nel mese di ottobre, il tasso di...L'nella zonaè aumentata per raggiungere il 5,2% ad ottobre 2021 contro il 4,6% di settembre e l'1,2% di ottobre 2020. Per la zona, si tratta del livello piu' elevato dal febbraio ...(ANSA) - MILANO, 02 DIC - I mercati azionari del Vecchio continente approcciano la metà seduta tutti in ribasso: la Borsa più pesante è quella ...Rapporto Ocse: la crescita del prodotto interno lordo dell'Italia nel 2021 andrà oltre ogni più rosea previsione: +6,3% ...