Occhio e malocchio | il raggiro è servito | oltre 100mila euro sottratti agli anziani

Advertising

PhiTrasci : @Pierluigibac @barbarab1974 Occhio malocchio sedano e finocchio - stringimimiley : @derekstriskell Poi non prendevi il tuo occhio anti malocchio - Mia203714 : occhio malocchio prezzemolo e finocchio per aka7 - rosyggero : h7 dopo tutti questi articoli avrà la casa piena di ceroni accesi, starà buttando sale dappertutto e continuando a… - TIZIANA84302412 : RT @miuumiyy: tutte: oddio Hande ha messo le lucine che carineeee ?????????????????????? io: ODDIO HANDE VIVE AL NUMERO CIVICO 17 OCCHIO MALOCCHIO PR… -

Ultime Notizie dalla rete : Occhio malocchio

Altranotizia

Telefonavano alle anziane vittime dicendo che su di loro incombeva ile che se si volevano liberare degli spiriti maligni avrebbero dovuto consegnare dei monili d'oro. E così facendo sono ...Ai flash non sfugge un dettaglio curioso: l'di Allah, un amuleto in vetro tipico dei paesi ... La funzione del talismano è quella di tenere lontane le avversità e scacciare il. Non che ...PESARO - Gli ori da consegnare per poter scacciare il malocchio e le grandi griffe a prezzi da mercato delle pulci. I carabinieri della compagnia di Pesaro hanno smantellato una rete ...Al Winter Wonderland di Londra, il mercatino natalizio di Hyde Park, Beatrice di York si mimetizza perfettamente tra la folla. Con il marito Edoardo Mapelli Mozzi, la loro figlia Sienna e il bimbo di ...