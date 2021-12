Obbligo vaccinale in Europa | c’è il piano Ma Draghi frena

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 2 dicembre 2021) E’ ora che l’Unione europea inizi a “discutere” dell’opportunità di introdurre il vaccino obbligatorio contro il covid-19. Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, rispondendo a una domanda riguardo alle sanzioni previste dalla Grecia per gli ultrasessantenni che rifiutano di vaccinarsi.: la scelta è dei singoli stati Naturalmente von der Leyen parla secondo quella che è la linea della Commissione europea, ma l’Ue non può imporre nulla in questo senso.: la scelta resta in seno ai singoli stati membri. “Se mi chiedete qual è la mia posizione personale – ha proseguito von der Leyen – due o tre anni fa non avrei mai pensato di vedere quello cui assistiamo ora. Abbiamo una pandemia orribile, abbiamo vaccini che salvano la vita, ma non vengono usati in modo adeguato dappertutto. Pertanto, questo è un enorme costo ...