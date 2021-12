Obbligo vaccinale | Consiglio di Stato respinge il ricorso di un medico | “La salute collettiva prevale su dubbi scientificamente infondati”

(Di giovedì 2 dicembre 2021) “Per legge, e ancor prima per il giuramento di Ippocrate“, il personale sanitario è “tenuto in ogni modo ad adoperarsi per curare i malati, e giammai per creare o aggravare il pericolo di contagio del paziente con cui nell’esercizio della attività professionale entri in diretto contatto”. È un passaggio della decisione con cui ildiha respinto ildi unabruzzese contro la sospensione dall’ordine professionale dovuta al suo rifiuto di vaccinarsi. Un rifiuto motivato, scrivono i giudici amministrativi, “sulla base discientifici certo non dimostrati a fronte delle amplissimamente superiori prove, con l’erogazione di decine di milioni di vaccini solo nel nostro Paese, degli effetti positivi delle vaccinazioni sul contrasto alla pandemia e alla sue devastanti ...

