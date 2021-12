Nuvole e deboli nevicate intorno ai mille metri

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Gabriele Galastro col bollettino del Centro Meteo Lombardo ci illustra come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. ANALISI GENERALE Dopo il debole peggioramento atteso per giovedì, nella giornata di venerdì avremo un miglioramento con tempo più soleggiato. Da sabato pomeriggio/sera è previsto un nuovo debole peggioramento che sarà seguito da un lieve calo termico. Giovedì 2 dicembre 2021 Tempo Previsto: Nel primo mattino sull’intera regione cielo nuvoloso o con nubi sparse consui rilievi Alpini e Prealpini centro-orientali al di sopra dei 900/1000e con possibili pioviggini opiogge sulla pianura centro-orientale; nei restanti settori tempo generalmente asciutto. Tra la tarda mattinata e il pomeriggio cielo poco nuvoloso o con nubi sparse. In ...

