Nuovo vaccino Covid: la fascia 5-11 anni potrà vaccinarsi con dose ridotta (Di giovedì 2 dicembre 2021) Si chiama Comirnaty il Nuovo vaccino che permetterà ai bambini dai 5 agli 11 anni di immunizzassi contro il Covid-19 e tornare a scuola in sicurezza. La Commissione Tecnico Scientifico di AIFA, riunitasi il 1° dicembre, ha approvato il Nuovo vaccino prodotto da Pfizer, Comirnaty, anche per la fascia di età compresa fra i 5 e gli 11 anni. Il dosaggio però sarà ridotto, infatti il contenuto sarà di un terzo rispetto a quello inoculato agli adulti e avrà anche formulazione specifica. POTREBBE INTERESSARTI: Sparatoria a scuola, nuova tragedia: uccisi tre studenti Nuovo vaccino contro il Covid approvato dall’Aifa (fonte: gettyimages)La vaccinazione per questa categoria di soggetti sarà ... Leggi su ck12 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Si chiama Comirnaty ilche permetterà ai bambini dai 5 agli 11di immunizzassi contro il-19 e tornare a scuola in sicurezza. La Commissione Tecnico Scientifico di AIFA, riunitasi il 1° dicembre, ha approvato ilprodotto da Pfizer, Comirnaty, anche per ladi età compresa fra i 5 e gli 11. Il dosaggio però sarà ridotto, infatti il contenuto sarà di un terzo rispetto a quello inoculato agli adulti e avrà anche formulazione specifica. POTREBBE INTERESSARTI: Sparatoria a scuola, nuova tragedia: uccisi tre studenticontro ilapprovato dall’Aifa (fonte: gettyimages)La vaccinazione per questa categoria di soggetti sarà ...

Advertising

matteorenzi : La decisione sbagliata di qualche ministro rischiava di far precipitare le scuole di nuovo nellincubo Dad. Ha fatto… - reportrai3 : Ogni sei booster somministrati nei Paesi ricchi c'è una prima dose nei Paesi a basso reddito, ha denunciato l'Oms.… - MediasetTgcom24 : Omicron, Moderna: 'Se servirà nuovo vaccino, pronto entro inizio 2022' #varianteomicron - bogianen57 : RT @matteorenzi: La decisione sbagliata di qualche ministro rischiava di far precipitare le scuole di nuovo nellincubo Dad. Ha fatto beniss… - Marisa25997645 : RT @matteorenzi: La decisione sbagliata di qualche ministro rischiava di far precipitare le scuole di nuovo nellincubo Dad. Ha fatto beniss… -