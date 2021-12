Nuovo libro di Emilio Bove: l’8 dicembre la presentazione all’Abbazia Benedettina (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiUn viaggio tra le vicende risorgimentali in Valle Telesina attraversando i profili biografici dei principali protagonisti dell’epoca. È questo l’ultimo lavoro del dott. Emilio Bove, medico e storico, che nel libro “Politica e Affari nell’Italia del Risorgimento. Lo scontro in Valle Telesina. Personaggi e vicende (1860 – 1882)” – edito da Fioridizucca Edizioni – ripercorre un preciso periodo storico e gli albori della Provincia di Benevento, un Ente che vide la luce proprio in quella occasione e che si realizzò in seguito ad una serie di coincidenze fortuite e imprevedibili. Il volume, la cui introduzione è curata da Umberto Sturchio, la presentazione da Michele Selvaggio e la prefazione da Tonino Conte, narra, dunque, degli incastri a cui la storia ci ha abituati e di come le vicende locali ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiUn viaggio tra le vicende risorgimentali in Valle Telesina attraversando i profili biografici dei principali protagonisti dell’epoca. È questo l’ultimo lavoro del dott., medico e storico, che nel“Politica e Affari nell’Italia del Risorgimento. Lo scontro in Valle Telesina. Personaggi e vicende (1860 – 1882)” – edito da Fioridizucca Edizioni – ripercorre un preciso periodo storico e gli albori della Provincia di Benevento, un Ente che vide la luce proprio in quella occasione e che si realizzò in seguito ad una serie di coincidenze fortuite e imprevedibili. Il volume, la cui introduzione è curata da Umberto Sturchio, lada Michele Selvaggio e la prefazione da Tonino Conte, narra, dunque, degli incastri a cui la storia ci ha abituati e di come le vicende locali ...

Advertising

fabfazio : ?? Ha mantenuto la promessa… @Ibra_official torna a @chetempochefa con il suo nuovo libro Adrenalina ?? - VittorioSgarbi : Giovedì 2 dicembre alle 20,30 al Teatro Argentina di Roma la presentazione in anteprima, con una Lectio illustrata,… - zerocalcare : Martedi a Torino alle 17:00 all'università (alla break out, campus luigi einaudi) facciamo incontro-chiacchierata s… - HankHC91 : RT @lanavediteseoed: Marco Damilano è ospite di @myrtamerlino a @Ariachetira, ora in onda su @La7tv. Per seguirlo > - fratotolo2 : Dopo un bellissimo fine settimana di presentazioni de #LaMoraleSinistra in Toscana (Arezzo e Siena), si torna a scr… -