Nuovi ospedali nel Lazio, Energie per Fiumicino: “A quando una struttura nel nostro Comune?” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Fiumicino – “Leggiamo in un post pubblicato dal Presidente della Regione Lazio che stanno riaprendo molte strutture sanitarie, come il nuovo Ospedale dei Castelli, il nuovo Ospedale di Latina, il nuovo Ospedale Tiburtino e la lista è ancora lunga. Senza voler cadere nella domanda che sorge spontanea del ‘’chi li ha chiusi?’’, vogliamo restare propositivi, perché la riapertura di strutture sanitarie, soprattutto in questo periodo storico, rappresenta un’enorme conquista“. A dichiararlo in una nota, è Massimiliano Masia di Energie per Fiumicino. “E’ triste dover constatare – spiega Masia – che abbiamo bisogno di una pandemia per far capire finalmente a chi ci amministra che la salute pubblica è una priorità e che, come tale, andrebbe trattata, migliorando le strutture già esistenti e costruendone delle nuove dove ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 2 dicembre 2021)– “Leggiamo in un post pubblicato dal Presidente della Regioneche stanno riaprendo molte strutture sanitarie, come il nuovo Ospedale dei Castelli, il nuovo Ospedale di Latina, il nuovo Ospedale Tiburtino e la lista è ancora lunga. Senza voler cadere nella domanda che sorge spontanea del ‘’chi li ha chiusi?’’, vogliamo restare propositivi, perché la riapertura di strutture sanitarie, soprattutto in questo periodo storico, rappresenta un’enorme conquista“. A dichiararlo in una nota, è Massimiliano Masia diper. “E’ triste dover constatare – spiega Masia – che abbiamo bisogno di una pandemia per far capire finalmente a chi ci amministra che la salute pubblica è una priorità e che, come tale, andrebbe trattata, migliorando le strutture già esistenti e costruendone delle nuove dove ...

